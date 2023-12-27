З початку повномасштабного вторгнення виробник "Моршинської" спрямував на благодійні проєкти близько 300 млн грн

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Попри всі виклики війни підприємство не лише продовжує працювати й надавати робочі місця, а й активно розвивається, запускає нові продукти, збільшує підтримку держави податками та надає українцям велику соціальну допомогу, каже голова української ради директорів IDS Ukraine Всеволод Білас.

"Порівняно з минулим роком цей рік для бізнесу був більш успішним. Ми цьогоріч збільшили продажі на 10 відсотків. Збільшення продажів дає змогу компанії більше допомагати Збройним Силам", - сказав підприємець.

Окрім підтримки захисників, компанія надає благодійну допомогу цивільним українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Зокрема після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС Херсонщина отримала від IDS Ukraine за сприяння Офісу президента України та військових адміністрацій понад 5 млн літрів чистої питної води на загальну суму 35 млн грн.

"Від початку повномасштабного вторгнення загалом води ми дали більш ніж на 200 млн. А загальна сума всіх благодійних проєктів сягає близько 300 млн грн", - розповів Всеволод Білас.

Водночас компанія дбає і про своїх працівників, які зараз служать у лавах ЗСУ. Їм і надалі нараховують середню заробітну плату, а також купують необхідне екіпірування, спорядження тощо.

IDS Ukraine вже понад 25 років виробляє бутильовану воду, відому під торговельними марками "Моршинська" та "Миргородська. І сьогодні компанія продовжує інвестувати в розвиток ринку та створення нових продуктів. За останні 5 років сума капітальних інвестицій, зокрема у виробництво, сягнула 2 млрд 300 млн грн.

"У період війни ми надалі продовжуємо інвестувати у виробництво. Майже 440 млн грн ми вклали у запуск нової асептичної лінії. Ми випустили нові продукти: це газований напій "Лимонада" на основі натуральних соків та енергетичний напій із різними смаками "Воля". Цей напій ми даємо безоплатно нашим захисникам у величезних кількостях", - розповів Всеволод Білас.

У компанії стверджують, що навіть у складних умовах воєнного часу завдяки ефективному управлінню IDS Ukraine залишається лідером галузі та її найбільшим платником податків. Лише за 10 місяців 2023 р. компанія перерахувала до бюджету 735 млн грн. Наступного року підприємство планує збільшити продажі до довоєнного рівня, а відтак і збільшити податкові надходження до бюджету. У компанії наголошують, що досягнення такої ефективності дасть змогу продовжити соціальну місію, яка полягає у підтримці людей та економіки задля перемоги України.