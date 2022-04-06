З початку повномасштабної війни РФ втратила близько 18 600 військових, 684 танки, 332 системи артилерії, 150 літаків і 135 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 6 квітня росіяни втратили в Україні близько 18 600 військових, 1861 бронемашину, 1324 одиниці автотехніки, 684 танки, 332 системи артилерії, 150 літаків і 135 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:
- особового складу - близько 18600 осіб;
- танків - 684 од.;
- бойових броньованих машин - 1861 од.;
- артилерійських систем - 332 од.;
- РСЗВ - 107 од.;
- засоби ППО - 55 од.;
- літаків - 150 од.;
- гелікоптерів - 135 од.;
- автомобільної техніки - 1324 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 од.;
- спеціальної техніки - 25 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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