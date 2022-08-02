З початку повномасштабної війни українці перетнули кордон понад 10 млн разів, - служба ООН
Кількість перетинів кордону з України від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищила 10 мільйонів
Про це інформує Reuters.
Як повідомляє Агентство ООН у справах біженців, усього з 24 лютого зафіксовано 10 107 957 перетинів кордону з боку України. Про це свідчать підрахунки відомства.
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- З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 100 000 українців прибули до Великої Британії за двома спеціальними схемами
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