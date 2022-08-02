Про це інформує Reuters.

Як повідомляє Агентство ООН у справах біженців, усього з 24 лютого зафіксовано 10 107 957 перетинів кордону з боку України. Про це свідчать підрахунки відомства.

Угорщина прийняла понад півмільйона українських біженців з початку повномасштабної війни.

У Німеччині станом на кінець липня офіційно зареєстровано 915 тис. переселенців з України, які були змушені залишити країну через російську агресію

З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 100 000 українців прибули до Великої Британії за двома спеціальними схемами

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