З початку повномасштабної війни в Україні різко знизився рівень злочинності, - Клименко
З початку повномасштабного вторгнення РФ рівень злочинності в Україні за деякими статтями знизився на 50%. Причиною передусім є організована робота правоохоронців
Про це голова МВС Ігор Клименко повідомив агенції Reuters.
За словами посадовця, падіння рівня злочинності в Україні після повномасштабного російського вторгнення пов'язане із діяльністю правоохоронців, яка посилилася з першого дня. Рівень злочинності за деякими статтями впав на близько 50%.
"Це пов'язано з доволі серйозною роботою, яку ми проводимо з першого дня війни. 24 лютого ми взяли всі організовані групи під свій контроль", - сказав Клименко.
Окрім того, Клименко прокоментував ситуацію зі зброєю, яку українці отримували для боротьби з агресором. Голова МВС заявив, що правоохоронці ведуть її облік.
"Сьогодні ситуація зі злочинністю у країні повністю під контролем", - запевнив посадовець.
- 29 березня поліція викрила шахраїв, які у фейкових "обмінках валют" викрадали гроші за допомогою дронів. Сума збитків, завдана трьом потерпілим, склала майже 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів.
- 30 березня у Києві призначили нового очільника патрульної поліції - майора Ярослава Курбакова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе