Про це голова МВС Ігор Клименко повідомив агенції Reuters.

За словами посадовця, падіння рівня злочинності в Україні після повномасштабного російського вторгнення пов'язане із діяльністю правоохоронців, яка посилилася з першого дня. Рівень злочинності за деякими статтями впав на близько 50%.

"Це пов'язано з доволі серйозною роботою, яку ми проводимо з першого дня війни. 24 лютого ми взяли всі організовані групи під свій контроль", - сказав Клименко.

Окрім того, Клименко прокоментував ситуацію зі зброєю, яку українці отримували для боротьби з агресором. Голова МВС заявив, що правоохоронці ведуть її облік.

"Сьогодні ситуація зі злочинністю у країні повністю під контролем", - запевнив посадовець.