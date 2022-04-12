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З початку повномасштабної війни з України виїхали понад 4,6 млн людей, - ООН

12 квітня, 2022 вiвторок
16:12
біженці з України біженці Румунія

Агентство ООН у справах біженців повідомило, що станом на 12 квітня 4 615 830 українців виїхали з України через вторгнення Росії

Про це пише France 24. 

"Попри те, що кількість людей, які перетинають кордон, значно скоротилася, ми помітили, що ті, хто перетинав кордони, були у більш вразливому стані, мали менше коштів і також мали менше планів щодо того, куди вони могли б піти", сказав речник УВКБ ООН Метт Солтмарш у Женеві.

90% тих, хто виїхав з України, становлять жінки та діти.

За оцінками Міжнародної організації з міграції ООН, 7,1 мільйона людей покинули свої домівки, але все ще перебувають в Україні. Загалом більше чверті населення змушені були покинути свої домівки.

За даними ООН, майже шість з 10 українських біженців – 2 645 877 наразі – перетнули кордон з Польщею. Загалом понад 700 тисяч українців прибули до Румунії. Ще 433 тис. прибули до  Росії. Загалом до Угорщини прибуло понад 428 тис. українців. Понад 413 тисяч зареєстрували у Молдові. Кордон України зі Словаччиною перетнули 320 тис. Ще 21 тис. подались до Білорусі.

  • Нагадаємо, близько 4,8 мільйона українських дітей покинули свої домівки і щонайменше 142 загинули через вторгнення РФ.
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                                    12 квітня
                                

                            

                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Італія - Англія, фінал Євро-2020

                                                                                    

                                                                        

                                        ЧС-2022: Україна перед матчем проти Шотландії планує зіграти з переможцями Євро-2020
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
17:08


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            ЄС Україна

                                                                                    

                                                                        

                                        Країни ЄС отримають додаткові $3,8 млрд для допомоги українським біженцям
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
17:05


                                    
                                                                    

                                

                                                                        

                                        Євросоюз зацікавлений у збільшенні поставок скрапленого газу з Нігерії, - посол ЄС
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                                                    

                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:47


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Денис Шмигаль

                                                                                    

                                                                        

                                        На початку липня у Швейцарії відбудеться конференція з питань відновлення України, - Шмигаль
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:28


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            насилля ґвалтування жертва

                                                                                    

                                                                        

                                        Дружини закликають російських окупантів ґвалтувати українок, - перехоплення СБУ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:23


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Путін  Лукашенко

                                                                                    

                                                                        

                                        Путін зустрівся з Лукашенком: обговорили війну проти України і "єдиний оборонний простір"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:19


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Світовий банк

                                                                                    

                                                                        

                                        Світовий банк надасть Україні черговий пакет допомоги на $1,5 млрд
                                    

                                

                            


                        

                                                    

                                
                                                            

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:03


                                    
                                                                            
Ексклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            Еспресо  Прямий 5 канал

                                                                                    

                                                                        

                                        Жодна війна не може виправдати створення фундаменту тоталітарної держави, - Геращенко про вимкнення "Еспресо" з мережі Т2
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:00


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            ЗСУ

                                                                                    

                                                                        

                                        Лінію бойових зіткнень відсунули від Дніпропетровської області до Херсонської, – Олександр Вілкул
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:57


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Сергій Марченко

                                                                                    

                                                                        

                                        Зараз йдеться про виживання країни: не лише воєнне, але й економічне, - Мінфін закликав Захід збільшити допомогу Україні
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:55


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Марін Ле Пен

                                                                                    

                                                                        

                                        Ле Пен запевнила, що підтримує санкції проти РФ, але "засипалась" на питаннях про Крим та нафтове ембарго
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:47


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            біженці Львів

                                                                                    

                                                                        

                                        Через війну в Україні свої домівки залишили 4,8 мільйона дітей, - ООН
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:40


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            смерть рашиським окупантам

                                                                                    

                                                                        

                                        Російський вояка Бичков із Пскова зґвалтував в Україні немовля, знімав це на відео і відправляв товаришам, - Зеленський
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:37


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Сергій Жадан

                                                                                    

                                                                        

                                        Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:32


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            ЗСУ

                                                                                    

                                                                        

                                        Другий етап війни неминучий, він буде масштабнішим та жорстокішим, і Україна готується до цього,  - НАТО
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:29


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        "Дальний Восток ждёт вас": окупанти агітують депортованих маріупольців селитись у найвіддаленіших регіонах Росії. ФОТОФАКТ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:24


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Австралія

                                                                                    

                                                                        

                                        Австралійські університети пропонують спеціальні програми для навчання студентів з України
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:21


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Кіріакос Міцотакіс

                                                                                    

                                                                        

                                        Греція прискорює проєкти з розвідки газу, щоб позбутися російської залежності, - прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс
                                    

                                

                            


                        

                                                                            

                                
                                                            

                                            
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:20


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Ярослав Ракицький

                                                                                    

                                                                        

                                        "Шахтар" оголосив про повернення Ракицького
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:07


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            піротехніки ДСНС

                                                                                    

                                                                        

                                        Знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет: піротехніки ДСНС продовжують розміновувати Сумську область
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:02


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            окупанти рф орки

                                                                                    

                                                                        

                                        Російських військових замість виплат за бої в Україні "мотивують" забороною на звільнення, – українська розвідка 
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:59


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            СБУ

                                                                                    

                                                                        

                                        На Луганщині СБУ припинила діяльність агентурної мережі РФ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:49


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Прапор Словаччини

                                                                                    

                                                                        

                                        Словаччина планує повернути своїх дипломатів до Києва
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:46


                                    
                                                                            
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                                            Федір Веніславський

                                                                                    

                                                                        

                                        "15 діб на повернення": нардеп Веніславський про новий законопроєкт, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись на батьківщину
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:33


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Андрій П'ятов

                                                                                    

                                                                        

                                        Є зомбо-ліга – там і грайте: Голкіпер збірної України П'ятов заявив, що росіянам не місце у світовому футболі
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:29


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Миколаївська ОВА після обстрілу

                                                                                    

                                                                        

                                        Пошкоджені заклади освіти, здоров'я, житло: у Миколаєві нарахували вже понад 110 млн грн збитків, завданих російськими окупантами
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:19


                                    
                                                                            
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                                            Ахтем Чийгоз

                                                                                    

                                                                        

                                        Херсон - це класичний приклад Криму, який ми проходили й проходимо всі ці роки на окупованій території,- Чийгоз
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:12


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            росія поїзд ржд

                                                                                    

                                                                        

                                        Депортованих в РФ українців переселяють в Сибір і за Полярне коло, - The Independent
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:09


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:02


                                    
                                                                            
Ексклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            Владислав Сурков

                                                                                    

                                                                        

                                        Через Суркова проходили не лише інформаційні спецоперації - Чекалкін
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:58


                                    
                                                                            
Ексклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            путін

                                                                                    

                                                                        

                                        Можливе застосування хімічної зброї в Маріуполі - безсилля Путіна перед героїчною українською армією, - Таран
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:54


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Інтерсіті

                                                                                    

                                                                        

                                        Укрзалізниця призначила на 13 квітня 2 додаткові рейси "Інтерсіті+" - до Дніпра і Львова
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:44


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Віталій Кім

                                                                                    

                                                                        

                                        Кім закликав менше писати в соцмережі: окупанти черпають з цього багато інформації на тлі дефіциту своєї агентури
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:38


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Манчестер Юнайтед - Атлетико, Ліга чемпіонів

                                                                                    

                                                                        

                                        МЮ відреагував на вчинок Роналду, який розбив телефон підлітку з аутизмом
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:35


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            газ

                                                                                    

                                                                        

                                        У Європі зросли ціни на газ внаслідок скорочення Газпромом його транзиту через Україну, - Bloomberg
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:34


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Зеленський

                                                                                    

                                                                        

                                        Зеленський: Якби всі у Європі були такими ж принциповими, як литовці, то, можливо, не було б і цієї війни
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:13


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        За добу до Угорщини прибули близько 9 тис. біженців з України
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:07


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Михайло Нискогуз

                                                                                    

                                                                        

                                        Священник Михайло Нискогуз із храму на Львівщині, відомого фрескою з Путіним у пеклі, закликав повернути в ефір Еспресо, Прямий і 5 канал
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:01


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Путін

                                                                                    

                                                                        

                                        Путін назвав цілі російських військових в Україні "шляхетними"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:57


                                    
                                                                            
Ексклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            Еспресо  Прямий 5 канал

                                                                                    

                                                                        

                                        Вимкнення каналів з ефіру - це і неповага до людей, і диверсія проти держави,- Володимир Ар’єв
                                    

                                

                            


                        

                                                                                    

            


            

                            
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                Про нас
            

        

                

            
        

            

    


        
        
                

            

                                    
                
                                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        

                    
                            

        

    



    

        

            
        

    

    

                    
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