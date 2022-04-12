З початку повномасштабної війни з України виїхали понад 4,6 млн людей, - ООН
Агентство ООН у справах біженців повідомило, що станом на 12 квітня 4 615 830 українців виїхали з України через вторгнення Росії
Про це пише France 24.
"Попри те, що кількість людей, які перетинають кордон, значно скоротилася, ми помітили, що ті, хто перетинав кордони, були у більш вразливому стані, мали менше коштів і також мали менше планів щодо того, куди вони могли б піти", сказав речник УВКБ ООН Метт Солтмарш у Женеві.
90% тих, хто виїхав з України, становлять жінки та діти.
За оцінками Міжнародної організації з міграції ООН, 7,1 мільйона людей покинули свої домівки, але все ще перебувають в Україні. Загалом більше чверті населення змушені були покинути свої домівки.
За даними ООН, майже шість з 10 українських біженців – 2 645 877 наразі – перетнули кордон з Польщею. Загалом понад 700 тисяч українців прибули до Румунії. Ще 433 тис. прибули до Росії. Загалом до Угорщини прибуло понад 428 тис. українців. Понад 413 тисяч зареєстрували у Молдові. Кордон України зі Словаччиною перетнули 320 тис. Ще 21 тис. подались до Білорусі.
- Нагадаємо, близько 4,8 мільйона українських дітей покинули свої домівки і щонайменше 142 загинули через вторгнення РФ.
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