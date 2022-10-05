З початку року українці понад 2 тис. разів повідомили про порушення мовного законодавства

Про це інформує Медіацентр Україна з посиланням на уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

"За 9 місяців 2022 року на адресу Уповноваженого надійшло 2 177 звернень про порушення мовного Закону. Найбільше звернень надійшло з Києва, Харківської та Одеської областей і стосувались вони найбільше сфери обслуговування. Однак, частина України лишається окупованою, звідти звернень не надходило взагалі", - сказав Кремінь.

Уповноважений наголосив, що нині для опанування української мови діють близько 300 онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів по всій країні.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 липня 2022 року набирала чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах. А також встановили адміністративну відповідальність за порушення норм Закону про мову.

"Не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись". Мовний омбудсмен дав поради для охочих опанувати українську мову.

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