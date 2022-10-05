З початку року українці понад 2 тис. разів повідомили про порушення мовного законодавства
За дев'ять місяців уповноважений із захисту держмови зареєстрував в Україні понад 2 тис. заяв про порушення мовного закону
Про це інформує Медіацентр Україна з посиланням на уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.
"За 9 місяців 2022 року на адресу Уповноваженого надійшло 2 177 звернень про порушення мовного Закону. Найбільше звернень надійшло з Києва, Харківської та Одеської областей і стосувались вони найбільше сфери обслуговування. Однак, частина України лишається окупованою, звідти звернень не надходило взагалі", - сказав Кремінь.
Уповноважений наголосив, що нині для опанування української мови діють близько 300 онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів по всій країні.
- Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- 16 липня 2022 року набирала чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах. А також встановили адміністративну відповідальність за порушення норм Закону про мову.
- "Не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись". Мовний омбудсмен дав поради для охочих опанувати українську мову.
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