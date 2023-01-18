З початку зернової угоди з портів України вийшло понад 650 суден з продовольством
Від 1 серпня 2022 року, початку роботи зернової ініціативи, з українських портів вийшло понад 650 суден з продовольством до понад 40 країн Азії, Європи та Африки
Про це інформує під час брифінгу у Медіацентрі директор департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв‘язку Одеської обласної військової адміністрації Олександр Гайдук.
Повідомляється, що станом на 18 січня з України відправили майже 18 тонн агропродукції.
"Зараз з українських портів бізнес відправив 659 суден з майже 18 млн тонн агропродукції, які прямують з українських портів до понад 40 країн Азії, Європи та Африки. Це відбувається у рамках допомоги населенню Ефіопії, Судану, Афганістану, Сомалі, Кенії, Ємену тощо", – сказав Гайдук.
- Минулого року аграрії засіяли понад 90% полів підконтрольних Україні, попри повномасштабну війну РФ. Урожай повністю, або частково зібрали.
- 6 січня стало відомо, що за 2022 рік Україні вдалося експортувати понад 50 млн тонн зернових й олійних культур та продуктів їх переробки.
- Станом на 9 січня через росіян у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден з агропродукцією з України. Більшість цих суден стоїть в Босфорі ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами.
- 13 січня до країн Африки, Азії та Європи відправили перший у 2023 році вантаж з мільйоном тонн української агропродукції.
- За вихідні з портів Великої Одеси "зерновим коридором" вийшли шість суден зі 153 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
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