З початку зернової угоди з портів України вийшло понад 650 суден з продовольством

Про це інформує під час брифінгу у Медіацентрі директор департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв‘язку Одеської обласної військової адміністрації Олександр Гайдук.

Повідомляється, що станом на 18 січня з України відправили майже 18 тонн агропродукції.

"Зараз з українських портів бізнес відправив 659 суден з майже 18 млн тонн агропродукції, які прямують з українських портів до понад 40 країн Азії, Європи та Африки. Це відбувається у рамках допомоги населенню Ефіопії, Судану, Афганістану, Сомалі, Кенії, Ємену тощо", – сказав Гайдук.

Минулого року аграрії засіяли понад 90% полів підконтрольних Україні, попри повномасштабну війну РФ. Урожай повністю, або частково зібрали.

6 січня стало відомо, що за 2022 рік Україні вдалося експортувати понад 50 млн тонн зернових й олійних культур та продуктів їх переробки.

Станом на 9 січня через росіян у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден з агропродукцією з України. Більшість цих суден стоїть в Босфорі ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами.

13 січня до країн Африки, Азії та Європи відправили перший у 2023 році вантаж з мільйоном тонн української агропродукції.

За вихідні з портів Великої Одеси "зерновим коридором" вийшли шість суден зі 153 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb