З середини липня все більше росіян перетинає кордон з Естонією, - посол в Україні Кууск
Посол Естонії в Україні Каїмо Кууск повідомив, що охочих росіян перетнути естонський кордон стає все більше
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"В Естонії завжди існувала свобода слова та волевиявлення. Ми розуміємо, що росіяни, які живуть в нашій країні почувають себе дуже добре. Звичайно, що їх ніхто не змушує покидати Естонію та й таких охочих немає. Проте ми скасовуємо візи через те, що з середини липня кордон з Естонією перетинає все більше росіян", - сказав Кууск.
Посол повідомив, що в Естонії працюють над тим, щоб вимкнути російську пропаганду з кабельного телебачення.
"Російські журналісти використовували свої туристичні візи для інших цілей. Зокрема, щоб знімати свої пропагандистські відео в нашій країні. Ми в Естонії не толеруємо пропаганду у всіх її проявах. Тому ми намагаємось вдаватись до радикальних дій щодо віз для того, щоб абсолютно вимкнути російську пропаганду в Естонії з кабельного телебачення", - додав він.
- 9 серпня премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни перестати видавати громадянам РФ туристичні віз. А пізніше премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
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11 серпня уряд Естонії заявив, що за тиждень закриє в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
- 13 серпня Естонія видворила двох співробітників російського видання "Известия" через використання ними туристичних шенгенських віз для прикриття пропагандистської діяльності.
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