З середини липня все більше росіян перетинає кордон з Естонією, - посол в Україні Кууск

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"В Естонії завжди існувала свобода слова та волевиявлення. Ми розуміємо, що росіяни, які живуть в нашій країні почувають себе дуже добре. Звичайно, що їх ніхто не змушує покидати Естонію та й таких охочих немає. Проте ми скасовуємо візи через те, що з середини липня кордон з Естонією перетинає все більше росіян", - сказав Кууск.

Посол повідомив, що в Естонії працюють над тим, щоб вимкнути російську пропаганду з кабельного телебачення.

"Російські журналісти використовували свої туристичні візи для інших цілей. Зокрема, щоб знімати свої пропагандистські відео в нашій країні. Ми в Естонії не толеруємо пропаганду у всіх її проявах. Тому ми намагаємось вдаватись до радикальних дій щодо віз для того, щоб абсолютно вимкнути російську пропаганду в Естонії з кабельного телебачення", - додав він.

9 серпня премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни перестати видавати громадянам РФ туристичні віз. А пізніше премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

11 серпня уряд Естонії заявив, що за тиждень закриє в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

13 серпня Естонія видворила двох співробітників російського видання "Известия" через використання ними туристичних шенгенських віз для прикриття пропагандистської діяльності.

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