Займалися пропагандою: з Естонії вислали співробітників російського видання "Известия"

Про це повідомляє Postimees.

"Наші кореспондент Ксенія Солдатова та оператор Дмітрій Тімофєєв їхали поїздом з Нарви до Таллінна. У вагоні до них підійшли поліцейські, зняли їх із поїзда та доставили до відділення поліції", – заявило російське видання.

Наразі російські журналісти чекають на представника міграційної служби.

"Известия" стверджували, що затримані співробітники відвідували країну як туристи, але не змогли проігнорувати останні події, які відбувалися в Естонії. Вони збиралися підготувати матеріали про обмеження видачі віз громадянам Росії та позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника.

Пізніше видання повідомило, що у журналістів відібрали мобільні телефони, тому зв'язатися з ними неможливо. У суботу, 13 серпня, вранці "Известия" повідомили, що їхні співробітники повернулися до Росії.

За словами керівника прикордонного бюро Ідаської префектури Урмаса Елмі, двоє громадян Росії, 30-річна жінка та 40-річний чоловік, в'їхали до Естонії через нарвський прикордонний пункт у п'ятницю близько полудня. Вони пред'явили на кордоні шенгенські візи, видані Італією та Фінляндією, і заявили, що перебувають у туристичній поїздці.

"Після цього чоловік і жінка вирушили до нарвського танка та почали вести там пропагандистську роботу. Коли вони потім сіли в поїзд Нарва-Таллінн і поїхали у бік Таллінна, у Йихві до поїзда зайшов поліцейський патруль і відвіз чоловіка та жінку до відділення поліції для перевірки", – сказав Елмі.

Глава прикордонного бюро наголосив, що не можна працювати під час поїздок з туристичними цілями, це порушення візового режиму: "Тому Департамент поліції і прикордонної охорони анулює їхні візи, їм видано заборону на в'їзд до Естонії, і вони були вислані до Росії".

Повідомляється, що пропагандистам заборонений в'їзд до Естонії строком на три роки.

Попередньо премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни перестати видавати громадянам РФ туристичні віз. А пізніше премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС

11 серпня уряд Естонії заявив, що за тиждень закриє в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb