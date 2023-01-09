Про це вона написала у facebook.

Зазначається, що граната могла здетонувати у будь-який момент, тож операцію проводили без електрокоагуляції та у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

Маляр повідомила, що оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.

Захисник з Тернополя Михайло Діанов передав на біонічні протези для військового 14-ї бригади імені Князя Романа понад 2 млн грн з тих, що небайдужі раніше зібрали йому на лікування.

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