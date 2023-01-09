З тіла воїна видалили нерозірвану гранату: військові лікарі провели унікальну операцію за присутності саперів
Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що військові лікарі та найдосвідченіший хірург ЗСУ Андрій Верба в присутності саперів видалили з тіла військового нерозірвану гранату ВОГ
Про це вона написала у facebook.
Зазначається, що граната могла здетонувати у будь-який момент, тож операцію проводили без електрокоагуляції та у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.
Маляр повідомила, що оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.
- Захисник з Тернополя Михайло Діанов передав на біонічні протези для військового 14-ї бригади імені Князя Романа понад 2 млн грн з тих, що небайдужі раніше зібрали йому на лікування.
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку, телеграм-канал та твіттер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе