З українських портів вийшли ще три судна з 61 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи
З портів Одеси вийшли ще три судна з 61 тис. тонн української агропродукції для країн Азії та Європи
Про це інформує в фейсбуці Міністерство інфраструктури України.
"Зернова ініціатива": з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 61 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи", - пише пресслужба.
Повідомляється, що нині в портах Одеси під обробкою ще 23 судна. На кораблі завантажують 856 тис. тонн української агропродукції.
Станом на 29 листопада по "зерновому коридору" рухається три судна з 85,5 тис. тонн агропродукції.
Загалом з 1 серпня з портів Одеси вийшли 504 кораблі, які експортували 12,27 млн тонн продовольства з України до країн Азії, Європи та Африки.
- Японія планувала спрямувати $14 млн на експорт української пшениці до Сомалі.
- В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмувала проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
- 11 листопада з українських портів вийшло ще 4 судна із агропродукцією для країни Азії та Європи.
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