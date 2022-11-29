Про це інформує в фейсбуці Міністерство інфраструктури України.

"Зернова ініціатива": з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 61 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи", - пише пресслужба.

Повідомляється, що нині в портах Одеси під обробкою ще 23 судна. На кораблі завантажують 856 тис. тонн української агропродукції.

Станом на 29 листопада по "зерновому коридору" рухається три судна з 85,5 тис. тонн агропродукції.

Загалом з 1 серпня з портів Одеси вийшли 504 кораблі, які експортували 12,27 млн тонн продовольства з України до країн Азії, Європи та Африки.