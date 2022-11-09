З українських портів "зерновим коридором" вийшли три судна з олією
У межах "зернової угоди" з портів Одеса, Чорноморськ і Південний 9 листопада вийшло три судна з українською олією
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.
"Зернова ініціатива": з портів Одеса, Чорноморськ і Південний вийшло 3 судна з 21,6 тис. тонн олії для країн Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до українських портів під завантаження рухаються 9 суден.
У вівторок, 8 листопада, до портів зайшло 7 балкерів, які мають забрати українське збіжжя. Серед них балкер STARVOS під завантаження 55 тис. т пшениці для Ємену.
"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 10,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 435 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки", - підкреслили в Мінінфтраструктури.
- 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".
- Президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.
- У МЗС спростували заяву Путіна про нібито нові гарантії від України.
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