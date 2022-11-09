Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Зернова ініціатива": з портів Одеса, Чорноморськ і Південний вийшло 3 судна з 21,6 тис. тонн олії для країн Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до українських портів під завантаження рухаються 9 суден.

У вівторок, 8 листопада, до портів зайшло 7 балкерів, які мають забрати українське збіжжя. Серед них балкер STARVOS під завантаження 55 тис. т пшениці для Ємену.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 10,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 435 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки", - підкреслили в Мінінфтраструктури.

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

Президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.

У МЗС спростували заяву Путіна про нібито нові гарантії від України.

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