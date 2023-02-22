З жовтня "зернова ініціатива" забезпечує лише 40% можливого експорту через затягування Росією перевірок суден у Босфорі, - Мінінфраструктури
З жовтня 2022 року унаслідок затягування перевірок суден у Босфорі росіянами "зернова ініціатива" забезпечує лише 40% можливого експорту українського зерна
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
"З жовтня Ініціатива забезпечує тільки 40% експорту через гальмування росіянами інспекцій суден в Босфорі. Російська сторона в односторонньому порядку скоротила спочатку кількість інспекційних команд до 3-х, а потім вдалася до затягування часу самих інспекцій та перевірки показників поза зоною їх компетенції. Як наслідок, в середньому ми маємо не більше 6 інспекцій на день, що є критично низьким показником", - наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.
Гальмування російською інспекцією зерна з України призводить до дефіциту продовольства та зростання його вартості на світових ринках, бо саме наша країна є однією із головних постачальниць соняшникової олії та лідеркою за експортом пшениці, кукурудзи та ячменю.
"Ми звертаємо увагу міжнародної спільноти, що блокування комерційного судноплавства навіть у воєнний час - це грубе порушення міжнародних конвенцій, учасником яких є й Україна. Ми вкотре закликаємо Міжнародну морську організацію ООН, яка є гарантом безпеки світового судноплавства, зробити все можливе та поновити торговельне судноплавство в Чорному морі", - додав Васьков.
Через дії РФ в Босфорі утворилася черга з понад 150 суден, більшість із них очікує на інспекцію кілька тижнів.
Загалом з 1 серпня 2022 Україна експортувала 22,1 мільйона тонн продовольства. Через гальмування ворога світ щомісяця недоотримує щонайменше 3 млн тонн українського зерна.
Нагадаємо, 18 березня закінчується термін "зернової угоди".
- Раніше Україна закликала Туреччину й ООН посприяти розблокуванню "зернового коридору". Через затягування Росією інспекцій суден, які мають вивозити українське збіжжя в межах "зернової угоди", за останні 3 місяці світ недоотримав 10 млн тонн продовольства, зазначили в МЗС України.
- Україна попросить Туреччину та ООН розпочати переговори щодо продовження "зернової угоди".
- Уряд Фінляндії вирішив виділити ще 5 млн євро Всесвітній продовольчій програмі (WFP), яка закуповує зерно в Україні та везе його до африканських країн.
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