Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

"З жовтня Ініціатива забезпечує тільки 40% експорту через гальмування росіянами інспекцій суден в Босфорі. Російська сторона в односторонньому порядку скоротила спочатку кількість інспекційних команд до 3-х, а потім вдалася до затягування часу самих інспекцій та перевірки показників поза зоною їх компетенції. Як наслідок, в середньому ми маємо не більше 6 інспекцій на день, що є критично низьким показником", - наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

Гальмування російською інспекцією зерна з України призводить до дефіциту продовольства та зростання його вартості на світових ринках, бо саме наша країна є однією із головних постачальниць соняшникової олії та лідеркою за експортом пшениці, кукурудзи та ячменю.

"Ми звертаємо увагу міжнародної спільноти, що блокування комерційного судноплавства навіть у воєнний час - це грубе порушення міжнародних конвенцій, учасником яких є й Україна. Ми вкотре закликаємо Міжнародну морську організацію ООН, яка є гарантом безпеки світового судноплавства, зробити все можливе та поновити торговельне судноплавство в Чорному морі", - додав Васьков.

Через дії РФ в Босфорі утворилася черга з понад 150 суден, більшість із них очікує на інспекцію кілька тижнів.

Загалом з 1 серпня 2022 Україна експортувала 22,1 мільйона тонн продовольства. Через гальмування ворога світ щомісяця недоотримує щонайменше 3 млн тонн українського зерна.

Нагадаємо, 18 березня закінчується термін "зернової угоди".