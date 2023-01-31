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За атакою на іранські військові об'єкти стоїть ізраїльський Моссад, - WSJ

31 січня, 2023 вiвторок
08:33
Світ Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії

Операцію з ударів дронами по військових об'єктах на території Ірану провела ізраїльська розвідувальна служба Моссад

Про це повідомляє The Wall Street Journal

За даними американського видання, операція 29 січня була проведена Моссадом та була спрямована на об’єкт міністерства оборони в Ісфахані в центральному Ірані. Під час атаки точними ударами було вражено будівлі в чотирьох різних районах. Зокрема - сучасне підприємство з виробництва зброї. Супутникові знімки показали незначні пошкодження даху, але співрозмовники WSJ назвали місію успішною. 

Ця інформація суперечить заявам офіційних осіб Ірану, які стверджують, що протиповітряна оборона країни відбила спробу атаки на склад боєприпасів.

За словами незалежного аналітика розвідки в Ізраїлі Ронена Соломона, атакований об'єкт стоїть через дорогу від майданчика, що належить Іранському центру космічних досліджень, на який США наклали санкції за його роботу над програмою балістичних ракет. У самому центрі космічних досліджень знаходиться Інститут матеріалів і енергії, який проводить дослідження, які можуть бути використані для розробки безпілотників, ракет, супутників і для випробування металів для ядерного проєкту.

30 січня іранські державні ЗМІ опублікували фрагменти невеликих безпілотників, використаних під час удару. За словами колишнього офіцера ізраїльської військової розвідки Тала Бірі, якщо зображення безпілотників справжні, то, швидше за все, це квадрокоптери китайського виробництва з обмеженим радіусом дії, які, можливо, були запущені з території Ірану, враховуючи їхні невеликі розміри та розташування Ісфахана за сотні кілометрів від кордонів країни, 

  • У ніч на 29 січня повідомлялося, що Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану. 

  • У Defense Express дійшли висновку, що внаслідок удару завод з виробництва Shahed-136 в Ісфахані суттєво не постраждав. 

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Ізраїль
Іран
безпілотник
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