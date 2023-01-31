Про це повідомили на сайті тижневика.

Зокрема під час церемонії нагородження було підкреслено, що президент України отримав її за боротьбу, незломність, стійкість, надію і перемогу, на яку заслуговує Україна.

"За боротьбу від імені цивілізованого світу за вільну Європу. За велику віру, коли в інших її не було. За стійкість, коли пророкували поразку. За надію, коли усі сумнівалися. І перш за все - за перемогу України, яка просто має прийти",- підкреслено в дописі.

Також нагороду від імені Зеленського отримав радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць.

Своєю чергою Блінкен нагороджений за те, що американська дипломатія уникнула спокуси зберегти чинний статус кво у відносинах з агресором.

Окрім цього, нагороду "Людина року" за версією Wprost отримав віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак за старання у посиленні обороноздатності країни, в результаті чого Польща потрапила до 20-ки найбільших військових потуг світу за версією престижного рейтингу Global Firepower.

30 січня президент України провів переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, де обговорив приєднання країни до танкової коаліції та ініціативи "Зерно з України", а також відновлення Миколаєва.

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