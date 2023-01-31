"За боротьбу від імені цивілізованого світу": Зеленський і Блінкен отримали звання "Людина року" від польського тижневика Wprost
Президент України Володимир Зеленський разом з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном отримали почесні звання "Людина року" за версією популярного польського тижневика Wprost
Про це повідомили на сайті тижневика.
Зокрема під час церемонії нагородження було підкреслено, що президент України отримав її за боротьбу, незломність, стійкість, надію і перемогу, на яку заслуговує Україна.
"За боротьбу від імені цивілізованого світу за вільну Європу. За велику віру, коли в інших її не було. За стійкість, коли пророкували поразку. За надію, коли усі сумнівалися. І перш за все - за перемогу України, яка просто має прийти",- підкреслено в дописі.
Також нагороду від імені Зеленського отримав радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць.
Своєю чергою Блінкен нагороджений за те, що американська дипломатія уникнула спокуси зберегти чинний статус кво у відносинах з агресором.
Окрім цього, нагороду "Людина року" за версією Wprost отримав віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак за старання у посиленні обороноздатності країни, в результаті чого Польща потрапила до 20-ки найбільших військових потуг світу за версією престижного рейтингу Global Firepower.
- 30 січня президент України провів переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, де обговорив приєднання країни до танкової коаліції та ініціативи "Зерно з України", а також відновлення Миколаєва.
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