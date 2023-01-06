За час повномасштабної війни Росії в Україні загинуло 453 дитини

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 6 січня 2023 року більше ніж 1330 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 453 дитини загинуло та понад 877 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.

Нині триває робота зі встановлення даних у місцях активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 429, Харківщині - 268, Київщині - 117, Херсонщині - 83, Миколаївщині - 81 та Запорізькій області - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Учора 5 січня у місті Берислав Херсонської області внаслідок обстрілу рашистів снаряд влучив у житловий будинок. Загинула родина разом з 12-річним сином.

Крім того, через обстріли військових РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

Уранці 5 січня армія РФ з артилерії обстріляла Чорнобаївку й Комишани, що на Херсонщині. Пошкоджено будинки, автомобілі, лінії електропередачі та газопровід.

Ранком 5 січня окупанти атакували центр Херсона: є влучання в будинок, на місці загинув 20-річний чоловік.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb