Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Загалом станом на 3 січня 2023 року в Україні внаслідок повномасштабної війни з Росією постраждало щонайменше 1328 дітей. Серед них 452 загинули від рук загарбників. Ще 876 зазнали поранень.

Утім ці цифри не є остаточними. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, а також на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Зазначають, що найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 429. Також постраждали діти й в інших областях: у Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Додають, що безвісти зниклими наразі вважаються 358 дітей. Депортовано - 13876 дітей. 8688 з них знайшли. Ще 125 повернули додому.

Також додають, що через бомбардування та обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти. З них повністю зруйновано 337.

14 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що за підтвердженими даними нині у РФ перебуває понад 12 тисяч українських дітей, з них близько 8600 – примусово депортовані.

Станом на 23 грудня було відомо, що на Херсонщині з моменту деокупації слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців, 17 із них – діти.