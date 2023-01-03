За час повномасштабної війни від рук загарбників загинули 452 дитини, ще 876 - зазнали поранень
За час повномасштабної війни в Україні російські окупанти поранили 876 дітей, ще 452 - вбили
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Загалом станом на 3 січня 2023 року в Україні внаслідок повномасштабної війни з Росією постраждало щонайменше 1328 дітей. Серед них 452 загинули від рук загарбників. Ще 876 зазнали поранень.
Утім ці цифри не є остаточними. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, а також на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Зазначають, що найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 429. Також постраждали діти й в інших областях: у Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.
Додають, що безвісти зниклими наразі вважаються 358 дітей. Депортовано - 13876 дітей. 8688 з них знайшли. Ще 125 повернули додому.
Також додають, що через бомбардування та обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти. З них повністю зруйновано 337.
- 14 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що за підтвердженими даними нині у РФ перебуває понад 12 тисяч українських дітей, з них близько 8600 – примусово депортовані.
- Станом на 23 грудня було відомо, що на Херсонщині з моменту деокупації слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців, 17 із них – діти.
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