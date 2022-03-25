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Головна війна з Росією За час війни СБУ затримала понад 350 ворожих ДРГ

За час війни СБУ затримала понад 350 ворожих ДРГ

25 березня, 2022 п'ятниця
11:28
війна з Росією колаборант диверсант

СБУ продовжує системно протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських окупантів. Зокрема, вже ліквідовано більше 20 ДРГ, а понад 350 їх учасників – затримано

Про це повідомляє СБУ, передає "Espreso.TV".

"Масово проводиться викриття агентів ворожих спецслужб. У ході багатоетапних спецоперацій нейтралізовано спроби ворожої воєнної розвідки переправити до України бойовиків з Близького Сходу – серед іншого, викрито особу, яка займалась підбором і вербуванням найманців для армії загарбників", - пишуть в СБУ.

Як зазначив Голова СБУ Іван Баканов у день 30-річчя від створення цього відомства, що це лише окремі приклади тих результатів.

"І вони – наслідок злагодженої роботи багатьох співробітників СБУ, котрі у надважких воєнних умовах працюють чітко і злагоджено – як єдина команда. Сьогодні багато наших колег зі зброєю в руках знищують ворога на полі бою. Але не менш важливий напрям – протидія розвідувально-підривній діяльності. Й наразі ми вдосконалюємо досвід, який Служба безпеки отримала за 30 років свого існування, і робимо все, аби усі можливості спецслужби максимально ефективно працювали на безпеку країни", – повідомив Іван Баканов.

Серед нещодавніх результатів СБУ є наступні:

- У Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ. Для маскування підривної діяльності вороги намагались видавати себе за підрозділ української Територіальної оборони;

- Викрито більше 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам і військових злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області;

- Затримано учасників агентурних мереж РФ, які збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів;

- У Запоріжжі нейтралізовано спроби спецслужб окупантів здійснити так звану «федералізацію» регіону. Свій задум ворог намагався реалізувати через входження своїх агентів до складу органів місцевого самоврядування.

Також із початку повномасштабної агресії РФ ліквідовано основні транснаціональні канали вербування найманців для війни проти України.

"За інформаційно-підривну діяльність блоковано 89 Youtube-каналів, які належали російським медіа та кремлівським пропагандистам. Заблоковано тисячі акаунтів у соцмережах, через які ворожі інтернет-агенти поширювали дезінформацію чи передавали дані про дислокацію і переміщення українських військ", - зазначають в СБУ.

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