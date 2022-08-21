За день ми можемо пропускати до 8 тис. людей з тимчасово окупованих територій, - голова Запорізької ОВА Старух

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Черги людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій, дуже великі. Люди намагаються виїхати. Вчора ми прийняли 1036 людей, в тому числі 324 дитини. Проте, якщо рахувати кількість автівок з напрямку Енергодара та Мелітополя, то це крапля в морі", - розповів Старух.

Голова Запорізької ОВА наголосив, що росіяни навмисне перешкоджають руху людей з тимчасово окупованих територій.

"Головна причина такої малої кількості людей, що виїхали, звісно росіяни. Вони роблять все можливе, щоб не пропустити людей. Є й інша причина, зокрема стан дороги. Ця дорога є ґрунтовою і після дощів вона в дуже поганому стані. Проте за нормальних умов ми можемо прийняти за одну добу до 8 тис. людей", - додав він.

На Запоріжжі 18 серпня росіяни накрили вогнем будинки, дитсадок, господарські споруди, виправну колонію й автівки

19 серпня, близько 13:00 у Запоріжжі пролунали вибухи - спрацювала протиповітряна оборона.

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