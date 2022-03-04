За день окупанти вбили сімох мирних жителів на Донеччині, - голова ОВА

Про це у Facebook повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних!...Станом на 19:00 4 березня, росіяни вбили ще сімох цивільних на Донеччині - шістьох у Мангуші, одного - у Богоявленці. Крім того, у Богоявленці є один поранений", - написав він.

Згідно з інфографікою, яку він оприлюднив, від початку вторгнення в Україну (станом на 4 березня 19.00) окупанти вбили 51 та поранили 257 мирних мешканців.



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