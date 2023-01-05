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За день окупанти завдали 8 авіаударів та понад 10 обстрілів з РСЗВ

5 січня, 2023 четвер
19:17
війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Протягом доби, 5 січня, росіяни завдали по території України 8 авіаударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ. Також окупанти намагаються захопити контроль над Донецькою областю

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що основні зусилля окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області. Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Генштаб повідомляє, що ворог без успіху намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна:

  • На Слобожанському напрямку вогневого ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку ворожі обстріли фіксувалися у Макіївці, Площанці, Кузьминому та Діброві Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.
  • На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Микільське, Вугледар і Пречистівку на Донеччині.
  • На Запорізькому напрямку під вогонь ворожої артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.
  • На Херсонському напрямку противник не припиняє терору мирного населення. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні.

У четвер, 5 січня, українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях ЗРК. Окрім того, були збиті ворожі літак Су-25 і гелікоптер Мі-8.

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Донеччина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
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