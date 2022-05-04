За день російська армія вбила двох мирних жителів у Донецькій області, 11 - поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.



Ще 11 мирних мешканців отримали поранення



"4 травня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини – у Шандриголовому. Ще 11 осіб в області сьогодні дістали поранення. Вдалося уточнити інформацію щодо 5 загиблих і 2 поранених у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться у звіті Кириленка.





4 травня окупанти на Донеччині обстріляли Авдіївський коксохімічний завод і Мар'їнку, цілодобово обстрілюють район Новомихайлівки.