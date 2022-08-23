За добу на 27 човнах кордон Великої Британії перетнула рекордна кількість нелегалів

Про це повідомило видання Sky News.

Як йдеться у повідомленні, 22 серпня до Великої Британії прибули рекордні 1295 нелегалів на 27 човнах.

"За даними Міністерства оборони, рекордні 1295 людей прибули до Великої Британії в понеділок після перетину Ла-Маншу на невеликих човнах... Це найвищий показник за день з моменту початку поточних записів у 2018 році. Попередній максимум становив 1185 11 листопада 2021 року.", - пише Sky News.

Повідомляється, що загальна кількість тих, хто перетнув Ла-Манш цього року, перевищила 22 000 – це майже вдвічі більше, ніж у той самий час у 2021 році.

"Попередня загальна кількість перетинів у 2022 році становить 22,7 тис.; цього разу минулого року було трохи менш як 12,5 тис. Загальна кількість перетинів у 2021 році становила 28,5 тис.", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на початку цього року уряд уклав суперечливу угоду про відправлення деяких мігрантів до Руанди для розгляду їхніх заяв про надання притулку.

"Вони не зможуть повернутися до Сполученого Королівства, а натомість матимуть право на нове життя в африканській країні", - пише Sky News.

Завдяки мігрантам з України населення Польщі зросло до 41,64 мільйона, а у деяких містах українці тепер складають третину населення.

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