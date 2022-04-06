За добу полк "Азов" у Маріуполі пошкодив 2 танки, знищив склад боєприпасів та багато ворожої піхоти РФ

Про це "Азов" повідомив у своєму Telegam-каналі.



"За добу бійці полку "Азов" пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато піхоти РФ. Окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини, зокрема використовуючи фосфорні бомби, скидаючи їх на місто. Та боротьба за український Маріуполь триває. З вірою в щасливе майбутнє України та перемогу над злом - за період повномасштабної війни укладено п'ять шлюбів з бійцями полку "Азов", які сьогодні боронять фортецю Приазов'я. Маріуполь - це Україна!!!", - йдеться у повідомленні "Азову".





Нагадаємо, Маріуполь перебуває в оточенні майже від першого дня широкомасштабної агресії Росії. Депутати міськради закликали світову спільноту визнати геноцидом дії РФ у місті.

6 квітня стало відомо, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі.

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