За добу полк "Азов" у Маріуполі пошкодив 2 танки, знищив склад боєприпасів та багато ворожої піхоти РФ
За останню добу бійці полку "Азов" у Маріуполі пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів та багато ворожої піхоти РФ
Про це "Азов" повідомив у своєму Telegam-каналі.
"За добу бійці полку "Азов" пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато піхоти РФ. Окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини, зокрема використовуючи фосфорні бомби, скидаючи їх на місто. Та боротьба за український Маріуполь триває. З вірою в щасливе майбутнє України та перемогу над злом - за період повномасштабної війни укладено п'ять шлюбів з бійцями полку "Азов", які сьогодні боронять фортецю Приазов'я. Маріуполь - це Україна!!!", - йдеться у повідомленні "Азову".
- Нагадаємо, Маріуполь перебуває в оточенні майже від першого дня широкомасштабної агресії Росії. Депутати міськради закликали світову спільноту визнати геноцидом дії РФ у місті.
- 6 квітня стало відомо, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе