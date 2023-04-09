За добу РФ 10 разів ударила по Донеччині, поранено дитину

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Правоохоронці за добу зафіксували 10 ударів по Донецькій області: окупанти гатили по містах Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Времівка, Дружба. Вогонь вівся з авіації, артилерії, мінометів. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

"Артилерією російські війська накрили Торецьк, поранили дитину. Внаслідок ворожих атак маємо травмованого у Бахмуті", - зазначили правоохоронці.