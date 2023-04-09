За добу РФ 10 разів ударила по Донеччині, поранено дитину
9 квітня правоохоронці задокументували 10 ударів росіян по Донеччині, під обстрілами були 9 міст і сіл, РФ поранила мирних жителів, зокрема дитину
Про це повідомили в поліції Донецької області.
Правоохоронці за добу зафіксували 10 ударів по Донецькій області: окупанти гатили по містах Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Времівка, Дружба. Вогонь вівся з авіації, артилерії, мінометів. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
"Артилерією російські війська накрили Торецьк, поранили дитину. Внаслідок ворожих атак маємо травмованого у Бахмуті", - зазначили правоохоронці.
- Російська армія атакувала прикордонні райони Харківщини, зокрема ракета влучила поблизу Лозовеньківського водосховища, пошкоджено ресторан і будинок, в смт Великий Бурлук уражено будинки.
- РФ випустила по Херсонщині 495 снарядів, пошкоджено будинки, лінію електропередачі, суднозавод та зернотермінал.
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