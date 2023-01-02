За добу Росія втратила в Україні 720 окупантів, 44 дрони, 9 бронемашин і 5 артсистем
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 107, 4 тис. загарбників, 6093 бронемашини, 2027 артсистем, 1836 безпілотників і 4725 автоцистерн
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.Від 24 лютого 2022 року до 2 січня 2013 року Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб,
- танків ‒ 3031 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од,
- артилерійських систем – 2027 (+6) од,
- РСЗВ – 423 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 269 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
У перший день року, 1 січня, найбільших втрат рашисти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури.
- У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136 по території України, наші захисники знищили усі.
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