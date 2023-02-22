За добу росіяни 51 раз обстріляли Херсонщину: загинули 5 людей, понад 20 постраждали
Протягом доби, 21 лютого, росіяни 51 раз гатили по Херсонщині з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та АГС. 5 людей загинуло, 21 особа зазнала поранень
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
4 рази атака прийшлася і на місто Херсон. Ворог завдав удару з "градів" по місту – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі.
Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, медичний заклад, автотранспортне підприємство, будівлю Херсонтеплоенерго, завод та житлові будинки.
"Минулої доби через російські обстріли загинули 5 мирних людей, 21 житель Херсонщини дістав поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених – 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості", - коментує ОВА.
- На окупованій частині Херсонської області ворог продовжує насильницьку паспортизацію населення і посилив перевірки на блокпостах.
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