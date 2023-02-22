За добу росіяни 51 раз обстріляли Херсонщину: загинули 5 людей, понад 20 постраждали

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

4 рази атака прийшлася і на місто Херсон. Ворог завдав удару з "градів" по місту – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі.

Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, медичний заклад, автотранспортне підприємство, будівлю Херсонтеплоенерго, завод та житлові будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинули 5 мирних людей, 21 житель Херсонщини дістав поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених – 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості", - коментує ОВА.