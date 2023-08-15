Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"На Авдіївському напрямку ситуація постійно напружена. Оскільки на цій лінії фронту від початку повномасштабного вторгнення РФ постійно ведуться бойові дії. Авдіївка щодня піддається артилерійським обстрілам окупантів. Росіяни руйнують місто та навколишні села", - розповів Барабаш.

Начальник міської ВА додав, що окупанти обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння

"Остання доба, на жаль, не минула без авіаракетних ударів по Авдіївці. Вчора 4 ракети прилетіли в місто. Також за добу окупанти здійснили 18 масованих обстрілів міста. Понад 200 обстрілів окупанти здійснили по позиціях Сил оборони навколо міста. Бʼють вони з усього, що є в наявності. Зокрема, ствольна артилерія, РСЗВ та танки. На щастя, ніч пройшла більш-менш спокійно. Вже під ранок окупанти знову активізувались", - додав він.