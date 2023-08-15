За добу росіяни здійснили 18 масованих обстрілів Авдіївки, - начальник міської ВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш повідомив, що за останню добу росіяни понад 200 разів обстріляли позиції Сил оборони навколо Авдіївки та завдали 18 масованих ударів по самому місту
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"На Авдіївському напрямку ситуація постійно напружена. Оскільки на цій лінії фронту від початку повномасштабного вторгнення РФ постійно ведуться бойові дії. Авдіївка щодня піддається артилерійським обстрілам окупантів. Росіяни руйнують місто та навколишні села", - розповів Барабаш.
Начальник міської ВА додав, що окупанти обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння
"Остання доба, на жаль, не минула без авіаракетних ударів по Авдіївці. Вчора 4 ракети прилетіли в місто. Також за добу окупанти здійснили 18 масованих обстрілів міста. Понад 200 обстрілів окупанти здійснили по позиціях Сил оборони навколо міста. Бʼють вони з усього, що є в наявності. Зокрема, ствольна артилерія, РСЗВ та танки. На щастя, ніч пройшла більш-менш спокійно. Вже під ранок окупанти знову активізувались", - додав він.
- У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Наразі відомо про влучання по будинках та підприємствах у Дніпрі, Львові, Луцьку та Смілі на Черкащині. Унаслідок атаки є загиблі, постраждалі та руйнування
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