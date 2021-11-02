За добу в Україні виявили понад 19 тис. нових випадків COVID-19

Про це передає пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 955 693 особи, одужало – 2 454 737 осіб; летальних випадків – 68 727.

За 1 листопада в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339).

У свою чергу, 273 307 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовані - 65 430 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 188 осіб;

летальних випадків – 700;

одужало – 12 639 осіб.