За добу ворог 66 разів обстріляв Херсонщину: одна людина загинула, семеро поранені
Ворожі війська протягом 20 березня здійснили 66 обстрілів по Херсонщині, облцентр обстрілювали тричі
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
Загалом росіяни випустили 393 снаряди з важкої артилерії та "градів". У Херсоні 14 ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
Є жертви. Одна людина загинула, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення.
За словами Прокудіна, за добу з деокупованої території області евакуйовано 41 людину.
- Протягом 19 березня ворог випустив по території Херсонщини 385 снарядів з "градів" та важкої артилерії, внаслідок чого 6 людей зазнали поранень.
- 20 березня росіяни поцілили в житлові будинки у селі Микільське на Херсонщині. Внаслідок удару постраждали місцеві чоловік та жінка. Також цього дня у лісосмузі біля села Станіслав Херсонської області на російській міні підірвався 18-річний хлопець: через тяжкі травми він загинув на місці.
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