Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

Загалом росіяни випустили 393 снаряди з важкої артилерії та "градів". У Херсоні 14 ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Є жертви. Одна людина загинула, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення.

За словами Прокудіна, за добу з деокупованої території області евакуйовано 41 людину.