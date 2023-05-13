Про це повідомив у telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі ферми, загинув 30-річний працівник. Також пошкоджено приватний житловий будинок", - написав він.

Також зазначається, що у c. Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Поблизу смт Борова Ізюмського району російська армія завдала ракетного удару системою С-300. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту, сталася лісова пожежа.

"Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 7 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог намагався піти в наступ в районі с. Масютівка, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - зазначається у дописі.