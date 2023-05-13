За добу ворог обстріляв чотири райони Харківщини: загинув чоловік, пошкоджені житлові та господарчі споруди
Минулої доби російська армія продовжувала обстрілювати населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області
Про це повідомив у telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі ферми, загинув 30-річний працівник. Також пошкоджено приватний житловий будинок", - написав він.
Також зазначається, що у c. Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
Поблизу смт Борова Ізюмського району російська армія завдала ракетного удару системою С-300. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту, сталася лісова пожежа.
"Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 7 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог намагався піти в наступ в районі с. Масютівка, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - зазначається у дописі.
- Удень 10 травня російські війська обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Унаслідок цього загинув мирний житель, під завалами ще може бути жінка.
- Упродовж минулої доби, 11 травня, російські війська обстрілювали Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони Харківщини, унаслідок чого чотири людини дістали поранень.
- Російська армія у п'ятницю, 12 травня, обстріляла цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини.
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