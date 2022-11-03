За добу ворог завдав 3 ракетних та 16 авіаударів по території України, – Генштаб
Упродовж доби окупанти завдали 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також понад 40 разів обстріляв територію України з реактивних систем залпового вогню
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині", – говорять у Генштабі.
Окрім того, зберігається загроза нових ударів, зокрема і з використанням БПЛА.
- Окупанти перекрили мешканцям Херсона рух річкою Дніпро, щоб організувати військові переміщення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.65
Купівля 39.65Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.6Продаж 39.57
- Актуальне
- Важливе