Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині", – говорять у Генштабі.

Окрім того, зберігається загроза нових ударів, зокрема і з використанням БПЛА.

Окупанти перекрили мешканцям Херсона рух річкою Дніпро, щоб організувати військові переміщення.

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