За добу ЗСУ ліквідували 1140 росіян, 61 крилату ракету, 27 БПЛА та 9 танків
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили в Україні 136 880 військових, 3267 танків, 1997 БПЛА та 857 крилатих ракет
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 136 880 (+1140) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3267 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,
- артилерійських систем – 2270 (+19) од,
- РСЗВ – 463 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 234 (+1) од,
- літаків – 295 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),
- крилаті ракети ‒ 857 (+61),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 214 (+3).
- Нагадаємо, ранком 10 лютого росіяни знову атакували Україну: в кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення. Також зафіксовано влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації й високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах. Захисники ліквідували 61 крилату ракету РФ, також знищили 5 БПЛА "Шахед".
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