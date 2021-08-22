"За дурною головою і ногам біда", - Тягнибок про нагородження Меркель Орденом Свободи
Очільник партії "Свобода" Олег Тягнибок засудив нагородження в неділю, 22 серпня 2021 року, федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель українським Орденом Свободи
Про це він заявив у себе на телеграм-каналі, передає Еспресо.TV.
Свою думку він пояснив наступними фактами:
"На догоду Путіну Меркель змушує Україну до капітуляції (втілення закону про особливий статус Донбасу, реалізації Мінських угод і формули Штайнмаєра).
На догоду Путіну Меркель лобіює добудову Північного потоку-2.
На догоду Путіну Меркель відмовляється від участі в Кримській платформі".
Тож нагороджувати очільницю німецького уряду, вважає політик, недоречно.
"А Зеленський - нагороджує Меркель Орденом Свободи. Другою найвищою державною нагородою (після звання Героя України) і найвищою, якою можуть бути нагороджені іноземці. За дурною головою і ногам біда", - підсумував Тягнибок.
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