"За дурною головою і ногам біда", - Тягнибок про нагородження Меркель Орденом Свободи

Про це він заявив у себе на телеграм-каналі, передає Еспресо.TV.



Свою думку він пояснив наступними фактами:



"На догоду Путіну Меркель змушує Україну до капітуляції (втілення закону про особливий статус Донбасу, реалізації Мінських угод і формули Штайнмаєра).



На догоду Путіну Меркель лобіює добудову Північного потоку-2.



На догоду Путіну Меркель відмовляється від участі в Кримській платформі".



Тож нагороджувати очільницю німецького уряду, вважає політик, недоречно.



"А Зеленський - нагороджує Меркель Орденом Свободи. Другою найвищою державною нагородою (після звання Героя України) і найвищою, якою можуть бути нагороджені іноземці. За дурною головою і ногам біда", - підсумував Тягнибок.





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