За два дні в Індії через удари блискавки загинули 24 людини
Станом на понеділок, 27 листопада, за останні два дні внаслідок дощів у західному індійському штаті Гуджарат від ударів блискавки загинули 24 людини, ще близько 23 отримали поранення
Про це пише Reuters.
Згідно з даними уряду штату, у неділю та понеділок там випали сильні опади, які супроводжувалися грозами та градом. У деяких місцях випало до 144 мм опадів.
Зазначається, що рясні дощі завдали шкоди будинкам і призвели до втрати худоби по всьому штату.
Міністр сільського господарства Гуджарату Рагавідж Патель заявив, що незабаром уряд розпочне обстеження, щоб оцінити завдані збитки і виплатити постраждалим мешканцям компенсації.
Метеорологічний департамент Індії прогнозує продовження дощів у деяких частинах штату в понеділок.
- На початку вересня в східному штаті Індії Одіша упродовж двох годин вдарило близько 61 тис. блискавок. Тоді внаслідок стихії загинуло щонайменше 12 людей, більше десятка постраждали.
- Водночас в Україні 27 листопада продовжує вирувати негода, яка спричинила знеструмлення понад 200 тисяч населених пунктів у 16 областях та перекриття дорожнього руху на 14 автодорогах
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