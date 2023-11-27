За два дні в Індії через удари блискавки загинули 24 людини

Про це пише Reuters.

Згідно з даними уряду штату, у неділю та понеділок там випали сильні опади, які супроводжувалися грозами та градом. У деяких місцях випало до 144 мм опадів.

Зазначається, що рясні дощі завдали шкоди будинкам і призвели до втрати худоби по всьому штату.

Міністр сільського господарства Гуджарату Рагавідж Патель заявив, що незабаром уряд розпочне обстеження, щоб оцінити завдані збитки і виплатити постраждалим мешканцям компенсації.

Метеорологічний департамент Індії прогнозує продовження дощів у деяких частинах штату в понеділок.