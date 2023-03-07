Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За два місяці ціни на пальне в Україні впали майже на 10%, і це відбувається на тлі антиросійських санкцій. Нагадаю, що з 5 лютого працює ембарго на імпорт російських нафтопродуктів у Європу. Це найкраща відповідь Росії на їхню агресію. Тобто ми довели, що можна жити без російських нафтопродуктів, мати зниження цін та запаси. Не бачу передумов для зростання ціни", - підкреслив Куюн.

Директор консалтингової компанії А-95 також додав, що в Україну все пальне постачається через західний кордон.

"До війни через західний кордон жодної тонни не проходило. На 100% ми переорієнтувалися на Європу. Все пальне заходить до нас через Польщу, Румунію, частина через Угорщину, Словаччину - це основні канали транзиту нафтопродуктів. З січня триває стабільне постачання американського дизельного пального, вже побачили перші партії пального з Китаю, Тайваню, Нідерландів", - зауважив Куюн.