За два місяці ціни на пальне в Україні впали на 10%, - директор консалтингової компанії А-95 Куюн
Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн зазначив, що український ринок пального на 100% переорієнтувався на Європу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За два місяці ціни на пальне в Україні впали майже на 10%, і це відбувається на тлі антиросійських санкцій. Нагадаю, що з 5 лютого працює ембарго на імпорт російських нафтопродуктів у Європу. Це найкраща відповідь Росії на їхню агресію. Тобто ми довели, що можна жити без російських нафтопродуктів, мати зниження цін та запаси. Не бачу передумов для зростання ціни", - підкреслив Куюн.
Директор консалтингової компанії А-95 також додав, що в Україну все пальне постачається через західний кордон.
"До війни через західний кордон жодної тонни не проходило. На 100% ми переорієнтувалися на Європу. Все пальне заходить до нас через Польщу, Румунію, частина через Угорщину, Словаччину - це основні канали транзиту нафтопродуктів. З січня триває стабільне постачання американського дизельного пального, вже побачили перші партії пального з Китаю, Тайваню, Нідерландів", - зауважив Куюн.
- Увечері 6 березня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 47,52 грн/л
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