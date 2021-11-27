За фактом вибуху в 5-поверхівці на Миколаївщині відкрито кримінальне провадження

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї трагічної події, інформує офіційний сайт Національної поліції України.



Попередньо внаслідок вибуху постраждало 3 особи, 1 особа, тіло якої деблокували з-під завалів, загинула, пошуки двох інших можливих заблокованих осіб тривають.



За цим фактом слідче управління розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей".



Усі обставини вибуху та його причини встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, у м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, попередньо, побутового газу, внаслідок чого зруйновано 4 та 5 поверхи.

На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та представники інших профільних служб і відомств.