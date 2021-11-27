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За фактом вибуху в 5-поверхівці на Миколаївщині відкрито кримінальне провадження

27 листопада, 2021 субота
20:52

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей)

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї трагічної події, інформує офіційний сайт Національної поліції України.

Попередньо внаслідок вибуху постраждало 3 особи, 1 особа, тіло якої деблокували з-під завалів, загинула, пошуки двох інших можливих заблокованих осіб тривають. 

За цим фактом слідче управління розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей".

Усі обставини вибуху та його причини встановлюються.

  • Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, у м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, попередньо, побутового газу, внаслідок чого зруйновано 4 та 5 поверхи. 
  • На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та представники інших профільних служб і відомств. 

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Нацполіція
вибух газу
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