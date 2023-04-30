За квітень із Запорізької області евакуювали 74 дитини

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Голова ОВА зазначив, що попри те, що гуманітарна ситуація в області контрольована, місцева влада активно працює над евакуацією родин з дітьми, задля забезпечення їх безпеки. Окрім того, він розповів, що наразі в населеному пункті Оріхів дітей не лишилось зовсім.

"Контролюємо гуманітарну ситуацію на лінії вогню: підтримуємо роботу пунктів незламності, є резерв запасів, аби населення було забезпечене всім необхідним для життя в таких умовах. Працюємо над евакуацією родин, які виховують неповнолітніх - за квітень вдалося вивезти 74 дитини", - йдеться у повідомленні.