За квітень із Запорізької області евакуювали 74 дитини
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що в області проводиться робота над евакуацією родин з неповнолітніми дітьми - за квітень було вивезено 74 дитини
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Голова ОВА зазначив, що попри те, що гуманітарна ситуація в області контрольована, місцева влада активно працює над евакуацією родин з дітьми, задля забезпечення їх безпеки. Окрім того, він розповів, що наразі в населеному пункті Оріхів дітей не лишилось зовсім.
"Контролюємо гуманітарну ситуацію на лінії вогню: підтримуємо роботу пунктів незламності, є резерв запасів, аби населення було забезпечене всім необхідним для життя в таких умовах. Працюємо над евакуацією родин, які виховують неповнолітніх - за квітень вдалося вивезти 74 дитини", - йдеться у повідомленні.
- Російські загарбники 28 квітня завдали 56 ударів по Запорізькій області та поцілили у 22 цивільні об'єкти.
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