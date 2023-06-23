За минулий місяць окупанти депортували 600 українців до Ростовської області
Російські війська у травні незаконно депортували 600 жителів тимчасово окупованої території України до Ростовської області. Цим займаються псевдоміністерства
Про це інформує Центр національного спротиву.
"За інформацією нашого підпілля з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області РФ було депортовано ще 600 українців з тимчасово окупованих регіонів", - йдеться в заяві.
Це стосується мирних жителів міст Дебальцеве, Докучаєвськ Донецької області та Старобільськ Луганської області.
Повідомляється, що люди перебувають у російських таборах розподілення перед депортацією.
Далі окупаційна адміністрація наказує так званому міністерству транспорту виділити автобуси. Також "міністерство охорони здоров’я" має надати медичний супровід. І нарешті, "головне управління МНС РФ" забезпечує перевезення та супроводження українців.
"Кожен зі співробітників цих структур відомий й понесе покарання за злочини проти людства", - наголосили у відомстві.
- 27 квітня 2023 року Путін підписав указ, який передбачає депортацію жителів з окупованих Росією українських територій. У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.
- 15 червня стало відомо, що у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області росіяни погрожують примусовим виселенням жителям, які протягом тижня не оформлять паспорти РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе