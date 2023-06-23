Про це інформує Центр національного спротиву.

"За інформацією нашого підпілля з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області РФ було депортовано ще 600 українців з тимчасово окупованих регіонів", - йдеться в заяві.

Це стосується мирних жителів міст Дебальцеве, Докучаєвськ Донецької області та Старобільськ Луганської області.

Повідомляється, що люди перебувають у російських таборах розподілення перед депортацією.

Далі окупаційна адміністрація наказує так званому міністерству транспорту виділити автобуси. Також "міністерство охорони здоров’я" має надати медичний супровід. І нарешті, "головне управління МНС РФ" забезпечує перевезення та супроводження українців.

"Кожен зі співробітників цих структур відомий й понесе покарання за злочини проти людства", - наголосили у відомстві.