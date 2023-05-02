За минулу добу у Запорізькій області ворог обстріляв 15 населених пунктів: четверо поранених
Російські війська протягом останньої доби, 1 травня, здійснили 56 обстрілів Запорізької області, прифронтові села зазнали 51 ворожого артудару та три атаки БПЛА
Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко у телеграмі.
"Терор цивільних на лінії вогню продовжується. За минулу добу ворог здійснив 56 обстрілів по 15 населених пунктах. Знову під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів, 51 артудар та три атаки БПЛА прийшлися по прифронтових селах. Поранення отримали 4 людини. У Гуляйполі травмовано літніх жінок 1938 р.н. й 1942 р.н., також чоловіка 1972 р.н. та жінку 1973 р.н.", - проінформував голова Запорізької обласної державної адміністрації.
Юрій Малашко додав, що постраждалим надано всю необхідну невідкладну допомогу.
- 28 квітня росіяни завдали 56 ударів по Запорізькій області та поцілили у 22 цивільні об'єкти.
- 30 квітня росіяни обстріляли пожежну частину в Оріхові Запорізької області.
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