Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко у телеграмі.



"Терор цивільних на лінії вогню продовжується. За минулу добу ворог здійснив 56 обстрілів по 15 населених пунктах. Знову під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів, 51 артудар та три атаки БПЛА прийшлися по прифронтових селах. Поранення отримали 4 людини. У Гуляйполі травмовано літніх жінок 1938 р.н. й 1942 р.н., також чоловіка 1972 р.н. та жінку 1973 р.н.", - проінформував голова Запорізької обласної державної адміністрації.

Юрій Малашко додав, що постраждалим надано всю необхідну невідкладну допомогу.