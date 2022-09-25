За минулу добу ворог вдарив по 35 населених пунктах України, – Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", – говорять у Генштабі.

Також серед постраждалих населених пунктів Очаків, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ.

Окрім того, ворог продовжує обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії на Сіверському, Слобожанському, Бахмутському, Краматорському та Авдіївському напрямках.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське", – додає Генштаб.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ знищили штаб росіян у Миколаївській області.