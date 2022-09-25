За минулу добу ворог вдарив по 35 населених пунктах України, – Генштаб
Упродовж 24 вересня ворога завдав ударів по 35 населених пунктах України, серед яких Запоріжжя та Миколаїв
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За минулу добу російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", – говорять у Генштабі.
Також серед постраждалих населених пунктів Очаків, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ.
Окрім того, ворог продовжує обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії на Сіверському, Слобожанському, Бахмутському, Краматорському та Авдіївському напрямках.
"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське", – додає Генштаб.
На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
- ЗСУ знищили штаб росіян у Миколаївській області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе