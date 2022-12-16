Таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій, передає сайт уряду республіки.

Їх ліцензії призупинили з метою "захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації шляхом поширення недостовірної інформації або спроб маніпулювання громадською думкою".

Таким чином у Молдові припиниться мовлення телеканалів "Перший у Молдові", "РТР-Молдова", "НТВ-Молдова", а також двох місцевих "Орхей-ТВ" та "Акчент-ТВ".

Нагадаємо, в рамках 9-го пакета санкцій, Рада ЄС ініціювала процес призупинення ліцензій на мовлення ще чотирьох російських ЗМІ: "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" та "Первый канал".

Також вчора, 15 грудня, французький регулятор зобов’язав оператора супутникового зв’язку Eutelsat припинити трансляцію трьох російських каналів – "Россия 1", "Первый канал" і НТВ, програми яких про Україну містять мову ненависті й заклики до насильства.

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