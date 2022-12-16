"За некоректне висвітлення подій в Україні": Молдова припиняє трансляцію кількох російських телеканалів
Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови призупинила дію ліцензій шести телеканалів за некоректне висвітлення подій в Україні
Таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій, передає сайт уряду республіки.
Їх ліцензії призупинили з метою "захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації шляхом поширення недостовірної інформації або спроб маніпулювання громадською думкою".
Таким чином у Молдові припиниться мовлення телеканалів "Перший у Молдові", "РТР-Молдова", "НТВ-Молдова", а також двох місцевих "Орхей-ТВ" та "Акчент-ТВ".
- Нагадаємо, в рамках 9-го пакета санкцій, Рада ЄС ініціювала процес призупинення ліцензій на мовлення ще чотирьох російських ЗМІ: "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" та "Первый канал".
- Також вчора, 15 грудня, французький регулятор зобов’язав оператора супутникового зв’язку Eutelsat припинити трансляцію трьох російських каналів – "Россия 1", "Первый канал" і НТВ, програми яких про Україну містять мову ненависті й заклики до насильства.
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