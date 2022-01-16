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За ніч у загарбаному Донецьку вигоріли 7 квартир багатоповерхівки

16 січня, 2022 неділя
11:45
Суспільство

На інформаційних ресурсах опублікували фото палаючого багатоквартирного будинку в непідконтрольному Україні Донецьку

Про це повідомляє DonPress.

Як повідомив сьогодні, 16 січня 2022 року, так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін, внаслідок пожежі на Панфілова згоріли 7 квартир та виявлено труп чоловіка.

Анкетні дані загиблого встановлюються.






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Донецьк
окупація
новини Донецька
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