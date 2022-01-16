За ніч у загарбаному Донецьку вигоріли 7 квартир багатоповерхівки

Про це повідомляє DonPress.



Як повідомив сьогодні, 16 січня 2022 року, так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін, внаслідок пожежі на Панфілова згоріли 7 квартир та виявлено труп чоловіка.



Анкетні дані загиблого встановлюються.













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