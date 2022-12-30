За образу Лукашенка: у Білорусі громадянина Латвії засудили до 4 років ув'язнення

Про це повідомило латвійське інформаційне агентство LETA.

Стало відомо, що Михайлову інкримінували образу влади, розпалювання ненависті й заклики запровадити санкції проти Білорусі. Всі ознаки правопорушень білоруська поліція виявила в мобільному телефоні Михайлова і в його листуванні в соціальних мережах.

Повідомляється, що Михайлов був узятий під варту у червні. Як повідомляла тоді парламентський секретар МЗС Латвії Занда Калніня-Лукашевича, співробітники латвійського консульства намагалися надати допомогу своєму громадянину, але не встигли: невдовзі після затримання його перевели до закритої психіатричної лікарні для проведення експертизи.

Домогтися допуску консула дипломатичним органам Латвії вдалося лише на судовому засіданні 21 грудня. Раніше Латвія зажадала від Білорусі пояснень щодо відмови консулу брати участь у відкритому судовому засіданні 14 грудня у Мінську. У МЗС Латвії наголошували, що, згідно з Віденською конвенцією про консульські зносини, консульська посадова особа має право вільно спілкуватися з громадянами своєї країни, у тому числі й у суді.

Михайлов, маючи громадянство Латвії, проживав у Білорусі через те, що там він мав тимчасову реєстрацію за місцем проживання.

Зважаючи на правову ситуацію в Білорусі, МЗС Латвії регулярно закликає громадян утриматися від поїздок до цієї країни.

У Лукашенка заявили, начебто в четвер, 29 грудня, "українська ракета" комплексу С-300 впала на території Білорусі після того, як її збили сили білоруської ППО.

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