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За один контрнаступ неможливо звільнити всі окуповані території, - військовий аналітик Гетьман

27 квітня, 2023 четвер
15:56
Війна з Росією ЗСУ

Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, зазначив, що за одну наступальну операцію ми не досягнемо перемоги, такі дії потрібно робити декілька разів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вороги розуміють, що наш контрнаступ все одно відбудеться, тому вони намагаються завадити нам у будь-який спосіб. Тобто постійними обстрілами та локальними атаками на невеличких ділянках фронту противник відвертає увагу ЗСУ та примушує нас робити певні логістичні рухи, що не сприяє підготовці до контрнаступу. Це все нам не перешкодить, контрнаступ відбудеться, але таким чином Росія намагається якось призупинити початок або применшити можливості нашого наступу, який ми очікуємо", - прокоментував майор запасу НГУ.

Олексій Гетьман нагадав слова міністра оборони України Олексій Резнікова про те, що не потрібно перегрівати очікування щодо нашого наступу.

"Цей контрнаступ не дасть нам можливості звільнити всі окуповані ворогом території. Навіть це і не планується, бо неможливо виконати такі завдання за один наступ. Ми звільнимо якісь території, але потім ми зупинимося, тому що після наступу будь-яка армія світу зупиняється та підводить баланси, рахує втрати, приводить до ладу зброю та людей, формує подальші наступальні дії. Відповідно, за один контрнаступ ми не досягнемо перемоги, такі дії потрібно робити декілька разів. Звісно, були Харківська та Херсонська операції, ми очікуємо, що ця операція буде ще більш потужна. Однак багато що залежить від погоди та який супротив будуть чинити російські війська, бо вони можуть розбігтися, як це було на Харківщині, а можуть вгризтися і стояти до останнього. Тому, не перегріваймо очікування", - сказав Гетьман.




 

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
Олексій Резніков
наступ ЗСУ
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