За отримання російського паспорта можуть запровадити кримінальну відповідальність, - Верещук

Про це Ірина Верещук написала в Телеграм.

"Питання не стільки юридичне, скільки політичне. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити у тимчасовій окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за всіх нас на передовій? У тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів. Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забувайте: на червоному російському паспорті багато української крові", - написала вона.

"Робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено", - підсумувала міністр.

Народний депутат України Микола Княжицький в ефірі Еспресо сказав, що ситуація з позбавленням громадянства України Геннадія Корбана і недопуску його в країну має ознаки беззаконня.

Народний депутат Сергій Власенко опублікував нібито копію указу президента України про припинення громадянства кількох впливових осіб, зокрема, бізнесменів Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського.

22 липня Геннадія Корбана затримали на кордоні і вилучили у нього паспорт громадянина України.

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