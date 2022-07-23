За отримання російського паспорта можуть запровадити кримінальну відповідальність, - Верещук
Очільниця міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що на закритій міжвідомчій нараді обговорювалося питання запровадження кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта
Про це Ірина Верещук написала в Телеграм.
"Питання не стільки юридичне, скільки політичне. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити у тимчасовій окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за всіх нас на передовій? У тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів. Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забувайте: на червоному російському паспорті багато української крові", - написала вона.
"Робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено", - підсумувала міністр.
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