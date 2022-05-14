Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Один з варіантів окупантів – захоплення Сєверодонецька як обласний центр. Другий варіант – перерізати трасу "Бахмут-Лисичанськ", таким чином унеможливити постачання як і боєкомплектів, так і гуманітарних вантажів – тобто область буде просто відрізана повністю", – сказав Гайдай.



Голова ОВА додав, що не зважаючи на дуже складну ситуацію на Луганщині, сьогодні все ж вдалось евакуювати 17 людей.



"Троє з цих 17 – діти. Зараз вони в безпеці. Будемо надалі намагатись евакуювати людей, однак скажу, що кожна поїздка, чи в Сєвєродонецьк. чи в Лисичанськ, що в Гірську громаду – це "лотерея", може прилетіти в будь-який момент і може статись трагедія", – наголосив Гайдай.



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