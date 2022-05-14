Окупанти контролюють майже все Рубіжне, окрім околиць, – Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час етеру телемарафону.

Як зазначає Гайдай, ситуація в місті складна – немає води та газу. А тим часом окупанти продовжують вихвалятись, начебто відкриттям лікарні, все новітнє обладнання із якої незаконно привласнили.

Тривають також запеклі бої на межі із Донецькою областю, ворог намагається перекрити трасу з боку Попасної та з боку Білогорівки. Проте всі наступи з останньої – невдалі.

"З перехоплень ми розуміємо, що цілі батальйони відмовляються йти у наступ, бо бачать, що відбувається. І зараз наші хлопці починають вже артилерією відпрацьовувати той бік, на якому вони намагалися закріпитись", – говорить голова Луганської ОВА.

Російські окупанти крадуть і вивозять на територію РФ обладнання з лікарень і шкіл окупованої Кремінної

Крім того, на тимчасово окупованих територіях росіяни нищать обладнання, змушують медиків лікувати своїх військових і не дозволяють лікарям евакуюватися

Кадирівці в окупованому Рубіжному "обчищають" місцеву лікарню під виглядом відкриття на місці інфекційного відділення "нового шпиталю".

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