Окупанти контролюють майже все Рубіжне, окрім околиць, – Гайдай
Окупанти взяли під контроль майже все Рубіжне, проте на околицях не можуть просуватись завдяки роботі українських нацгвардійців
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час етеру телемарафону.
Як зазначає Гайдай, ситуація в місті складна – немає води та газу. А тим часом окупанти продовжують вихвалятись, начебто відкриттям лікарні, все новітнє обладнання із якої незаконно привласнили.
Тривають також запеклі бої на межі із Донецькою областю, ворог намагається перекрити трасу з боку Попасної та з боку Білогорівки. Проте всі наступи з останньої – невдалі.
"З перехоплень ми розуміємо, що цілі батальйони відмовляються йти у наступ, бо бачать, що відбувається. І зараз наші хлопці починають вже артилерією відпрацьовувати той бік, на якому вони намагалися закріпитись", – говорить голова Луганської ОВА.
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Російські окупанти крадуть і вивозять на територію РФ обладнання з лікарень і шкіл окупованої Кремінної
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Крім того, на тимчасово окупованих територіях росіяни нищать обладнання, змушують медиків лікувати своїх військових і не дозволяють лікарям евакуюватися
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Кадирівці в окупованому Рубіжному "обчищають" місцеву лікарню під виглядом відкриття на місці інфекційного відділення "нового шпиталю".
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