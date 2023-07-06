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OPINION

За що ще відповідальні "порохоботи"?

Ірина Геращенко
6 липня, 2023 четвер
21:49
Погляд Ірина Геращенко

Відкрила УП і читаю заголовок, що Петро Порошенко і "порохоботи" мають за все відповісти

У 2014-2019 роках ми як влада відповідали за все. За трагедію Іловайська і Дебальцеве, хоч навіть нинішні на 100% "свої" прокурори визнали, що у вбивстві українських військових винні виключно Путін і його терористична армія. Сьогодні Україна чи не щодня зазнає втрат, рівних Іловайську, на жаль.

Ми відповідали за Мінські угоди, які дали нашим ЗСУ важливу тоді паузу зміцніти, переозброїтися і крок за кроком звільняти український Донбас.

Ми відповідали за звільнення полонених і звільнили тисячі. В гуманітарній групі на вимогу, в тому числі наших європейських партнерів, був Медведчук, але його не було в парламенті, і каналами тоді він не володів (окрім 25% Плюсів). Шістка Путіна. Але чим це відрізняється від нинішнього використання Абрамовича, гаманця Путіна, якого залучили до перемовин про звільнення наших? Сам Зеленський якось говорив, що готовий розмовляти хоч з чортом, аби витягти героїв.

Ми відповідали за Свинарчука, й Порошенку в розпал виборчої кампанії одягли на голову, що Свинарчук контрабандою за завищеними цінами купував якісь деталі для нашої старої ще радянської техніки. Полторак і Муженко яйця по 17 грн, слава Богу, не купували. Навпаки, вдалося ввести нову систему харчування в ЗСУ, нову форму і почати виробляти нову зброю.

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Ми відповідали за свободу слова. Тому радянське УТ стало Суспільним і там йшли розслідування Бігуса і Ткача. Сьогодні там "марафон" і немає опозиції, але багато позаштатних радників і радниць ОП. За що живуть ці милі люди?

Ми відповідали за боротьбу з корупцією, тому створили антикорупційну інфраструктуру, а антикорупціонери щодня були в усіх ЗМІ. Сьогодні вони у владі й не дали жодного коментаря про Трубіцина, Сенниченка і Ко.

Ми відповідали за демократію, тому у ВР опозиція почувалася голосно і вільно, очолювала комітети й з ранку до вечора виступала на каналі Рада, в країні проходили мітинги та протести, хоч війна тривала.

Ми відповідали за моряків в Керченській протоці й протистояли спробам Путіна обмежити роботу наших портів. Хоч сьогодні в нас немає ніякого мореплавства в Азовському регіоні. А справа проти Порошенка за пасквілем Портнова про моряків – не закрита!

Ми відповідали за інтеграцію в ЄС і НАТО. Тому отримати безвіз, Угоду про асоціацію і внесли в Конституцію нашу стратегічну мету – членство в цих союзах. Сьогодні Арестович звинувачує Порошенка, що через НАТО почалася війна, а канал Рада розповідає, що це Зеленський у 2014-му році підписав Асоціацію.

Вже 4 роки ми в опозиції. Півтора року важкої війни. Але судячи з новин, ми й досі відповідаємо за все.

Так, як проєвропейська опозиція і державники, ми відповідаємо за демократичний контроль над владою, навіть в умовах воєнного стану, за збереження мінімальних демократичних свобод. І ставимося до цього відповідально.

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Влада запустила ефективну технологію дискредитації та знецінення "Європейської Солідарності", єдиної парламентської партії, яка, окрім влади, залишається в українському політичному сегменті.

Ви теж помітили, що в певних шанованих волонтерів і ветеранів (я не ділю тих, хто пройшов фронт, за партійними прапорами), немає запитань до ОПЗЖ і Шуфрича, а також Баканова і Ко. Вони ні за що не повинні нести відповідальність. Тільки Порошенко.

Мета брудної кампанії очевидна. Армія, мова, віра – єдиний ідеологічний фундамент, на якому сьогодні можливо в Україні будувати державу!

Й ті, хто будуть новими "новими обличчями", вже почали цей політичний шлях. Не з критики тих, хто роками знущався з фундаменту державності, а з "порохоботів", які дозволяють собі мати критичне мислення. Нині в Україні це злочин.

Колись технологи цієї страшної технології розколу країни понесуть за все відповідальність.

А сьогодні, шановна УП, у ваших матеріалах так часто згадується Порошенко і його команда, що, мабуть, в рамках політичного плюралізму і демократії прийшов час дати слово самому Петру Олексійовичу чи його команді, де теж багато людей пройшли війну, були поранені та продовжують бити ворога, поки хтось вже цинічно включив режим "вибори".

Джерело

Про авторку: Ірина Геращенко, народна депутатка України, фракція "Європейська Солідарність"

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Ірина Геращенко
Петро Порошенко
Війна з Росією
Європейська солідарність
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