Про це інформує Національна поліція України.

Організаторка, фактично перебуваючи у Туреччині, налагодила постачання метадону з Київської області до Одеси. Збували товар жителі Одеси, які телефоном отримували інструкції та інформацію про місця зберігання наркотиків. Надалі двоє жінок та двоє чоловіків розповсюджували заборонені речовини шляхом "закладок". Один із чоловіків відповідав за великі партії наркотиків та після фасування робив так звані "закладки" по 30-50 грамів.

Вартість одного граму метадону складала 1200 гривень. За тиждень наркодіяльності організаторка могла отримувати на свій картковий рахунок до двох мільйонів гривень.

Як тільки-но організаторка прибула на територію України, одразу була затримана поліцейськими. Також затримані четверо спільників. Окрім того, за результатами обшуків вилучили понад 120 г метадону та канабісу, мобільні телефони, ноутбуки та два автомобілі.